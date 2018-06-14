В Костромской области зарплата бюджетников в 2017 году выросла на 1,5-14%

КОСТРОМА, 14 июн – РИА Новости. Зарплата бюджетников в Костромской области в 2017 году в рамках исполнения майских указов президента РФ Владимира Путина выросла на 1,5-14%, сообщила администрация региона.
Глава региона подчеркнул, что как на уровне страны, так и региона ведётся планомерная работа по обеспечению роста доходов населения, в том числе в рамках реализации "майских" указов президента по повышению заработной платы работников бюджетной сферы.
"Целевые показатели по повышению оплаты труда работникам бюджетной сферы, определённые указом президента, выполнены в полном соответствии с параметрами отраслевых дорожных карт", — заявил губернатор.
По информации администрации региона, в 2017 году средняя заработная плата увеличилась по всем категориям бюджетников. Рост по сравнению с 2016 годом по разным категориям составил от 1,5% до 14%.
"Всего за период реализации "майских" указов средняя заработная плата врачей увеличилась в Костромской области на 54%, среднего медицинского персонала на 53%, младшего медицинского персонала на 66%", — информируют власти.
Средняя заработная плата педагогических работников в сфере дошкольного образования за шесть лет увеличилась почти на 90%, в общем образовании – на 53%, в дополнительном образовании – более чем на 128%, в профессиональном образовании – на 42,6%.
Также уточняется, что реальные денежные доходы населения сохранены на уровне 2016 года, в то время как в ЦФО, и в целом по Российской Федерации, отмечено снижение этого показателя почти на 1%.
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