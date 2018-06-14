Школьники и педагоги из Якутии получат возможность поучиться за рубежом

ЯКУТСК, 14 июн — РИА Новости. Меморандум об обмене школьниками и педагогами между школами Якутии и зарубежными образовательными организациями будет подписан в рамках Международных интеллектуальных игр (МИИ), которые пройдут в республике с 8 по 15 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы и правительства республики Саха (Якутия).

"Мы ждем участия более 40 школ из 22 стран. Все педагоги в течение нескольких дней будут рассказывать об их модели обучения. Основная наша задача — взять максимально много информации от непосредственных носителей знаний этих школ. Это отличная возможность ознакомиться с мировыми практиками у себя на родине", — процитировали в пресс-службе замминистра образования и науки республики Саха (Якутия) Юрия Семенова.

По его словам, для педагогов республики в рамках игр будет организован симпозиум "Научное образование", по итогам которого будет создана Ассоциация школ МИИ.

"Возможно, каждый ученик получит шанс бесплатно учиться в другой стране, а учитель — пройти стажировку в любой из этих школ", — сказал замминистра.

Международные интеллектуальные игры для детей от 10 до 16 лет пройдут в столице Якутии впервые.Участники будут соревноваться на олимпиадах по математике, физике, химии и информатике, а также в робототехнике и разработке программных приложений. Кроме того, в рамках игр пройдут пленарные заседания, круглые столы, мастер-классы, лекции лучших экспертов из Италии, Южной Кореи, Чехии, Канады о цифровизации образования и развитии исследовательских способностей детей.

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