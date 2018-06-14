Испытания двух новых ТЭС в Крыму планируют на июль и август

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Испытания первых блоков Таврической и Балаклавской теплоэлектростанций (ТЭС), строящихся на Крымском полуострове, планируют на июль и август соответственно, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.

Входящая в "Ростех" компания ООО "ВО "Технопромэкспорт" ведет в Крыму строительство Балаклавской (Севастополь) и Таврической (под Симферополем) ТЭС мощностью 470 МВт каждая.

"Испытание Таврической ТЕС запланировано на 21 июля, а Балаклавской – 21 августа", — сказал Шеремет.

По его словам, запуск Таврической ТЭС намечен на 1 сентября, а Балаклавской – на 1 октября.

"Это очень важный и весомый потенциал для развития нашего региона. Это наша местная генерация, которая не будет зависеть ни от каких внешних факторов", — подчеркнул депутат.