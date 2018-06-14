Пенсионная реформа должна улучшить качество жизни, заявили в Госдуме

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. России нужна пенсионная реформа, которая приведет к росту благосостояния пенсионеров, повышению их доходов и улучшению качества жизни, считает заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство РФ предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года.

"Действительно, нам нужна пенсионная реформа, которая приведет к улучшению благосостояния наших пенсионеров, к повышению их доходов и в целом приведет к улучшению качества их жизни", — сказала Духанина РИА Новости.

Парламентарий отметила, что при этом пенсионная реформа не должна быть декларативным инструментом, поэтому под нее должны быть произведены все необходимые расчеты и она должна быть реально обеспечена.