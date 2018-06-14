Пенсионная реформа должна улучшить качество жизни, заявили в Госдуме

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. России нужна пенсионная реформа, которая приведет к росту благосостояния пенсионеров, повышению их доходов и улучшению качества жизни, считает заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.
"Действительно, нам нужна пенсионная реформа, которая приведет к улучшению благосостояния наших пенсионеров, к повышению их доходов и в целом приведет к улучшению качества их жизни", — сказала Духанина РИА Новости.
Парламентарий отметила, что при этом пенсионная реформа не должна быть декларативным инструментом, поэтому под нее должны быть произведены все необходимые расчеты и она должна быть реально обеспечена.