На Ямале застройщики получили 87 земельных участков под строительство жилья

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июн — РИА Новости. Застройщики Ямало-Ненецкого автономного округа с начала года получили 87 земельных участков под жилищное строительство, сообщило в четверг правительство региона.

"За пять месяцев года в округе проведены аукционы, в их результате застройщики получили 87 участков земли общей площадью 33,5 гектара. В будущем на этих территориях возведут 88 жилых домов. Общая площадь жилья в них составит около 130 тысяч квадратных метров", — говорится в сообщении.

По данным областных властей, 21 участок получили индивидуальные застройщики. Все остальные участки застроят многоквартирными жилыми домами в капитальном исполнении. Лидер по предоставлению участков – Тазовский район, здесь 15 территорий отдано под жилую застройку, площадь жилья в этих домах составит более 57 тысяч квадратных метров.

В городе Новый Уренгой начнется строительство 10 домов с планируемой жилплощадью почти 18 тысяч квадратных метров. В Надымском районе на трех земельных участках постоят дома, площадь жилья в которых – 14 тысяч квадратных метров.

До получения разрешения на строительство застройщики, выигравшие аукционы, проходят ряд процедур в сфере жилищного строительства. В округе этот период установлен в зависимости от мощности возводимого объекта и варьируется от трех месяцев до полутора лет, отмечает правительство округа.

До конца года в планах муниципальных образований передать застройщикам еще 129 участков площадью 117,8 гектара. В будущем на этих территориях возведут жилые дома с ориентировочной площадью более 347 тысяч квадратных метров.

С начала года в округе строители ввели в эксплуатацию 29,7 тысячи квадратных метров жилья, или 281 жилое помещение — это 14 новостроек, среди которых три многоквартирника, а также объекты индивидуальной жилой застройки, уточняют власти.

Другие новости региона читайте здесь>>