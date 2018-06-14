На Ямале застройщики получили 87 земельных участков под строительство жилья

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июн — РИА Новости. Застройщики Ямало-Ненецкого автономного округа с начала года получили 87 земельных участков под жилищное строительство, сообщило в четверг правительство региона.
По данным областных властей, 21 участок получили индивидуальные застройщики. Все остальные участки застроят многоквартирными жилыми домами в капитальном исполнении. Лидер по предоставлению участков – Тазовский район, здесь 15 территорий отдано под жилую застройку, площадь жилья в этих домах составит более 57 тысяч квадратных метров.
В городе Новый Уренгой начнется строительство 10 домов с планируемой жилплощадью почти 18 тысяч квадратных метров. В Надымском районе на трех земельных участках постоят дома, площадь жилья в которых – 14 тысяч квадратных метров.
До конца года в планах муниципальных образований передать застройщикам еще 129 участков площадью 117,8 гектара. В будущем на этих территориях возведут жилые дома с ориентировочной площадью более 347 тысяч квадратных метров.
С начала года в округе строители ввели в эксплуатацию 29,7 тысячи квадратных метров жилья, или 281 жилое помещение — это 14 новостроек, среди которых три многоквартирника, а также объекты индивидуальной жилой застройки, уточняют власти.
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