IKEA может открыть в России 5-7 магазинов малого формата в ближайшее время

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. IKEA в течение нескольких месяцев готова открыть в России 5-7 магазинов небольшого

формата, если опыт пилотного магазина в Москве будет положительным, сообщил заместитель гендиректора розничной сети IKEA в России Герхард Моритц.

В четверг IKEA открыла первый в России магазин малого формата, совмещающий дизайн-студию кухонь и гардеробов, а также пункт приема заказов. Он находится в Москве в торговом центре "Авиапарк", площадь нового магазина составляет более 300 квадратных метров.

"Если опыт, который мы здесь приобретем, будет положительным, мы в ближайшие несколько месяцев готовы открыть еще 5-7 таких магазинов небольшого формата, преимущественно — в Москве и Санкт-Петербурге", — сказал Моритц на церемонии открытия.

Он отметил, что в последнее время поменялись потребительские предпочтения россиян: например, они не всегда готовы тратить дополнительное время на то, чтобы добраться в магазин IKEA. "Второе пожелание заключается в том, чтобы наши цены были доступны для многих людей, а не только для нескольких", — добавил Моритц.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть по торговле мебелью и предметами домашнего обихода, основана в 1943 году в Швеции. Группе на конец августа 2017 года принадлежит 403 магазина в 49 странах мира. На сегодняшний день в 11 крупнейших регионах России открыты 14 торговых центров "Мега", в состав каждого из них входит магазин IKEA.