IKEA может открыть в России 5-7 магазинов малого формата в ближайшее время

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. IKEA в течение нескольких месяцев готова открыть в России 5-7 магазинов небольшого
В четверг IKEA открыла первый в России магазин малого формата, совмещающий дизайн-студию кухонь и гардеробов, а также пункт приема заказов. Он находится в Москве в торговом центре "Авиапарк", площадь нового магазина составляет более 300 квадратных метров.
"Если опыт, который мы здесь приобретем, будет положительным, мы в ближайшие несколько месяцев готовы открыть еще 5-7 таких магазинов небольшого формата, преимущественно — в Москве и Санкт-Петербурге", — сказал Моритц на церемонии открытия.
IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть по торговле мебелью и предметами домашнего обихода, основана в 1943 году в Швеции. Группе на конец августа 2017 года принадлежит 403 магазина в 49 странах мира. На сегодняшний день в 11 крупнейших регионах России открыты 14 торговых центров "Мега", в состав каждого из них входит магазин IKEA.