В Нижегородской области на нужды санавиации выделили около 50 млн рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июн — РИА Новости. Почти 50 миллионов рублей выделено для нужд санитарно-авиационной эвакуации в Нижегородской области по поручению врио главы региона Глеба Никитина, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Сотрудники авиа-медицинской бригады центра медицины катастроф в среду провели тренировку санитарно-авиационной эвакуации "пострадавшего" на специализированном вертолете "Ансат" с вертолетной площадки на Стрелке возле нового стадиона, построенного к чемпионату мира по футболу.

"Санитарная авиация крайне важна для мероприятий уровня чемпионата мира, так как это реальная возможность в кратчайшие сроки госпитализировать человека, которому понадобится экстренная медицинская помощь. И что особенно важно, санавиация — не разовая акция, она продолжит и дальше работать для нижегородцев. По поручению главы региона Глеба Никитина для нужд санитарно-авиационной эвакуации было выделено почти 50 миллионов рублей. В 2017 году 20 сотрудников Центра медицины катастроф прошли дополнительное обучение", — приводит пресс-служба слова и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Сергея Шевченко.

Он отметил, что в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу были введены в строй 29 новых машин скорой помощи, из которых 13 — реанимобили.

"Мы готовы к ситуациям, когда может потребоваться экстренная медицинская помощь, в том числе и такая как санавиация, позволяющая сократить в три раза сроки эвакуации пострадавшего, что особенно важно, когда счет идет буквально на минуты. Но, надеюсь, проверять это в реальных условиях в период чемпионата мира не потребуется", — добавил и.о. заместителя губернатора.

"В течение последних десяти лет возможность использовать воздушные суда для эвакуации тяжелых больных в регионе практически отсутствовала. Мы получили ее в этом году благодаря чемпионату мира", — отметила директор Нижегородского территориального центра медицины катастроф Светлана Ермолова.

Она также уточнила, что во время матчей на территории стадиона будут дежурить 11 автомобилей скорой медицинской помощи, из которых семь — реанимобили.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Нижнем Новгороде пройдут четыре игры группового этапа, а также 1/8 финала и четвертьфинал.

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