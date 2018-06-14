С ЕГЭ по обществознанию удалили 37 человек

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. С единого государственного экзамена (ЕГЭ) было удалено 37 человек, сообщил начальник управления оценки качества общего образованию Рособрнадзора Игорь Круглинский.

"По состоянию на данный момент, с экзамена по обществознанию было удалено 37 человек",- отметил Круглинский.

Также он рассказал о необычных шпаргалках, которые используют выпускники.

"В этом году было несколько ребят, которые пользовались микронаушниками, и камера была не на телефоне, а на одежде. Все эти выпускники были удалены с экзаменов без права пересдачи",- заключил Круглинский.

Основной этап сдачи ЕГЭ-2018 проходит с 28 мая по 2 июля. В текущем году ЕГЭ сдают 730 тысяч человек. Двадцать восьмого мая прошли первые экзамены по географии и информатике. Тридцатого мая выпускники написали ЕГЭ по базовой математике. ЕГЭ по профильной математике 11-классники сдавали первого июня.

Выпускники сдали государственные экзамены по химии и истории четвертого июня. Самый массовый экзамен по русскому языку 11-классники писали шестого июня. Девятого и тринадцатого июня выпускники сдавали устную часть ЕГЭ по иностранному языку.