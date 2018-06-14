Москалькова заявила, что готова помогать в борьбе за ЭКСПО-2025

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июн — РИА Новости. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что готова сделать всё от нее зависящее, чтобы Екатеринбург выиграл в борьбе за ЭКСПО-2025.

"Я, конечно, приветствую ЭКСПО, буду переживать. Если какая-то моя помощь возможна, буду помогать в том, чтобы Екатеринбург занял первое место и был организатором этого уникального мероприятия", — сказала Москалькова журналистам.

Она добавила, что ЭКСПО будет способствовать экономическому прогрессу.

"Трудно даже переоценить, как я переживаю, чтобы Екатеринбург именно выиграл. Мы знаем, что сегодня остаются только три государства, которые претендуют на то, чтобы стать организаторами этого совершенно уникального события, потому что это вопрос и рейтинга области в целом, и инвестиционного климата, и рабочих мест — это всё, что может способствовать прогрессу экономическому, а экономический прогресс не может быть сам по себе, он прилагается к конкретной семье, к конкретному человеку", — подчеркнула омбудсмен.

Презентация российской заявки состоялась в среду в ходе 163-й Генеральной ассамблеи МБВ в Париже. Соперниками Екатеринбурга в борьбе за право поведения ЭКСПО-2025 являются Баку и Осака.

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