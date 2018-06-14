Число краснокнижных северных оленей стремительно сокращается

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 июн — РИА Новости. Численность обитающих в Арктике диких оленей, занесенных в Красную книгу Ямало-Ненецкого автономного округа, стремительно сокращается, в том числе из-за браконьерства и вытеснения домашними особями, сообщает региональный департамент по науке и инновациям.

Ведомство уточняет, что за последние два года ученые провели ряд исследований на арктических островах и полуостровах в ЯНАО, целью которых был учет диких северных оленей.

"Выяснилось, что численность этих животных, занесенных в Красную книгу округа, стремительно сокращается. Диких оленей вытесняют с их ареала обитания домашние стада. Такая же ситуация наблюдается в соседнем Красноярском крае на Таймыре", — говорится в сообщении.

В свою очередь главный научный сотрудник института проблем экологии и эволюции имени Северцова Софья Розенфельд, изучив данные мониторинга численности диких северных оленей в автономном округе, подчеркнула, что свой вклад в сокращение популяции этих животных вносит браконьерство.

"В ходе работ мы столкнулись с тем, что не все коренные жители Ямала, ведущие традиционный образ жизни, знают о том, что эти животные занесены в региональную Красную книгу как популяция, находящаяся на грани исчезновения", — приводит департамент слова Розенфельд.

По ее мнению, необходима активная просветительская работа с тундровым населением, которому дикие стада доставляют определенные хлопоты в период гона. Она также привела в пример соседний Ненецкий автономный округ, где оленеводы положительно относятся к скрещиванию диких и домашних особей, так как улучшается генетический потенциал животных.