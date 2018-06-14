В Казани фестиваль болельщиков во время ЧМ посетят более миллиона человек

КАЗАНЬ, 14 июн — РИА Новости. Фестиваль болельщиков, открывающийся в Казани в четверг, ожидает за время проведения чемпионата мира по футболу принять более одного миллиона человек, сообщил министр по делам молодёжи и спорту Татарстана Владимир Леонов.

"Сегодня открывается фан-фест, который будет работать не только в дни матчей. Единовременная вместимость фестиваля составляет порядка 25 тысяч человек. Мы планируем, что за время проведения чемпионата более одного миллиона человек посетят данный фестиваль", — сказал Леонов на пресс-конференции.

Министр напомнил, что на территории фан-феста можно будет посмотреть на двух больших экранах все 64 матча чемпионата мира. Для посещения фестиваля не требуются FAN ID или билеты, доступ для болельщиков в дни матчей будет бесплатным и свободным. На территории фан-феста, по его словам, организовано огромное количество сервисов – от самой зоны просмотра матчей и стендов партнеров FIFA до зон кейтеринга и развлечений для детей.

Ранее организаторы фестиваля болельщиков в Казани сообщали, что его площадка станет единственной официальной площадкой для просмотра матчей чемпионата мира по футболу за пределами стадиона "Казань-Арена". Фан-фест начнет свою работу в день старта чемпионата 14 июня и закончится в день финала 15 июля.

Ежедневно на фестивале будет проходить культурная программа.

Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля, матчи состоятся в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи. Казань будет принимать матчи группового этапа: 16 июня состоится встреча сборных Франции и Австралии, 20 июня – Ирана и Испании, 24 июня сыграют команды Польши и Колумбии, 27 июня – Южной Кореи и Германии. Также 30 июня Казань примет матч 1/8 финала, а 6 июля – матч 1/4 финала чемпионата мира.