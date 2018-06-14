Средний балл ЕГЭ по профильной математике в 2018 году составил 49,8 балла

Преподаватель демонстрирует пакет и компакт-диск с заданиями перед началом единого государственного экзамена по базовой математике в Лицее №88 в Екатеринбурге. Архивное фото

Преподаватель демонстрирует пакет и компакт-диск с заданиями перед началом единого государственного экзамена по базовой математике в Лицее №88 в Екатеринбурге. Архивное фото

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Средний балл Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по профильной математике в 2018 году составил 49,8 балла, сообщила заместитель директора Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Ольга Котова.

"Результаты ЕГЭ по профильной математике абсолютно сопоставимы с прошлым годом. Средний балл по профильной математике в этом году составил 49,8 балла. Количество участников с результатами ниже 40 тестовых баллов сократилось более чем на девять процентов. Это очень значимый результат", — сказала Котова.

По ее словам, вдвое сократилось количество участников экзамена, не преодолевших минимальный балл, "это подтверждает тенденцию, что математическое образование школьное перестраивается, и в ходе с результатами базового ЕГЭ по математике мы видим то, что было заложено и в указах президента, и в программе развития математического образования".

Также она отметила, что в этом году стало больше потенциальных абитуриентов технических вузов с результатами более 61 балла, стабильное число ребят получили высокие баллы. "И 100 баллов у нас на данный момент получили 145 участников", — добавила Котова.

Основной этап сдачи ЕГЭ-2018 проходит с 28 мая по 2 июля. В текущем году ЕГЭ будут сдавать 730 тысяч человек.