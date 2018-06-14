Средний балл ЕГЭ по профильной математике в 2018 году составил 49,8 балла

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Средний балл Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по профильной математике в 2018 году составил 49,8 балла, сообщила заместитель директора Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Ольга Котова.
По ее словам, вдвое сократилось количество участников экзамена, не преодолевших минимальный балл, "это подтверждает тенденцию, что математическое образование школьное перестраивается, и в ходе с результатами базового ЕГЭ по математике мы видим то, что было заложено и в указах президента, и в программе развития математического образования".
Также она отметила, что в этом году стало больше потенциальных абитуриентов технических вузов с результатами более 61 балла, стабильное число ребят получили высокие баллы. "И 100 баллов у нас на данный момент получили 145 участников", — добавила Котова.
Основной этап сдачи ЕГЭ-2018 проходит с 28 мая по 2 июля. В текущем году ЕГЭ будут сдавать 730 тысяч человек.