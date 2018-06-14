В Госдуму внесли проекты о сохранении рабочих мест за призывниками

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в ГД законопроекты, которыми предлагается обязать работодателей сохранять рабочие места за сотрудниками, призванными на военную службу, на время ее прохождения и в течение трех месяцев после демобилизации, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Депутаты от фракции Виталий Пашин и Данил Шилков в конце декабря прошлого года вносили в Госдуму похожую инициативу, однако профильный комитет ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов снял проект с рассмотрения Госдумой в связи с отзывом авторами.

Теперь депутаты Пашин, Шилков, а также Ярослав Нилов, разработали проект поправок в федеральный закон "О статусе военнослужащих" совместно с проектом федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации".

"Данными совместными законопроектами предлагается предоставить гражданам, уволенным с военной службы по призыву, дополнительное право в виде сохранения за ними прежнего места работы на время прохождения военной службы по призыву, в том числе в течение трех месяцев после увольнения с военной службы по призыву", — говорится в пояснительной записке к документу.

По мнению авторов инициативы, такая мера позволит гарантировать тем, кто исполняет свой воинский долг, сохранение рабочих мест, которые они занимали до призыва. Кроме того, законопроект позволит восстановить социальную справедливость, уравнять в трудовых правах граждан, работавших до призыва как в государственных, так и в частных организациях.

Отмечается также, что концепция законопроекта поддержана правительством РФ, а реализация закона не потребует расходов из федерального бюджета.