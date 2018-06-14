В Новгородской области реализуют пять проектов фонда "Сколково" в этом году

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Пять пилотных инновационных медицинских проектов резидентов "Сколково" планируется внедрить в течение года в государственных клиниках Новгородской области.

Соответствующее рамочное соглашение подписано в четверг между фондом "Сколково" и Новгородской областью.

"Соглашение фактически оформляет уже сложившиеся отношения между фондом "Сколково" и Новгородской областью. Мы будем на территории Новгородской области применять те проекты, которые сегодня поддерживает фонд "Сколково". Наша задача сделать так, чтобы у этих проектов на территории не самого простого региона появилось и экономическое будущее, и эффект от реализации, то есть постараться сделать их полезными для Новгородской области и в дальнейшем для других регионов", — сказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин журналистам после подписания соглашения.

По его словам, эффект от реализации проектов планируется увидеть в течение года.

Как сообщает фонд "Сколково", решение внедрить разработки резидентов было принято после проведения в апреле этого года в Великом Новгороде регионального этапа всероссийского проекта для поддержки стартапов Startup Tour. Тестировать инновационные решения будут в государственных клиниках.