В Новгородской области реализуют пять проектов фонда "Сколково" в этом году

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Пять пилотных инновационных медицинских проектов резидентов "Сколково" планируется внедрить в течение года в государственных клиниках Новгородской области.
Соответствующее рамочное соглашение подписано в четверг между фондом "Сколково" и Новгородской областью.
По его словам, эффект от реализации проектов планируется увидеть в течение года.
Как сообщает фонд "Сколково", решение внедрить разработки резидентов было принято после проведения в апреле этого года в Великом Новгороде регионального этапа всероссийского проекта для поддержки стартапов Startup Tour. Тестировать инновационные решения будут в государственных клиниках.