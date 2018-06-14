Юристы Telegram продолжат бороться с блокировкой мессенджера

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Юристы Telegram продолжат борьбу с решением о блокировке мессенджера как в России, так и в международных организациях, сообщил РИА Новости представитель Международной правозащитной группы Агора Дмитрий Колбасин.

В четверг Мосгорсуд отказался отменить решение о блокировке в России мессенджера Telegram, который не стал предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Теперь решение официально вступило в законную силу, однако право претворять его в жизнь Роскомнадзор получил сразу после решения суда первой инстанции (в рамках отдельной процедуры).

"Сегодняшний суд и его результат — это лишь очередной этап в решении этой проблемы. Подчеркну, это не дело отдельной компании против правоохранительных органов России. Это проблема, которая присуща не только нашей стране, но и всему международному сообществу. Нужен четкий ответ на вопрос, каким образом обеспечивается соблюдение баланса между необходимостью сохранения публичных и частных интересов. Ответа на него пока не существует ни в России, ни в других странах", — сказал Колбасин.

Представитель Агоры считает, что с решением Мосгорсуда Россия упустила возможность задать некие тренды, правила, предложить свой вариант этого баланса. "Соответственно, этим вопросом теперь будут заниматься международные инстанции, в том числе и Европейский суд по правам человека. Дальнейшие ответы на поставленные вопросы мы уже услышим от этих органов", — отметил он.

Колбасин напомнил, что 9 августа Верховный суд РФ рассмотрит апелляцию по делу об оспаривании мессенджером Telegram приказа ФСБ, с которого все началось. "Работа наших юристов и адвокатов по делу Telegram продолжается и внутри страны, и в международных инстанциях", — заявил он.

В частности, ЕСПЧ еще 9 мая зарегистрировал жалобу Telegram на штраф в 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. Юристы Агоры также уведомили ЕСПЧ о судебном решении, санкционировавшем блокировку Telegram. "Европейский суд предложил подать по этому поводу полную жалобу на отдельном формуляре. ЕСПЧ в принципе готов это дело рассматривать — именно на стадии регистрации сейчас отклоняется большая часть жалоб в Страсбург", — пояснил Колбасин.

По его словам, позиция Telegram неизменна: "штраф за непредоставление ФСБ ключей шифрования, сам приказ ФСБ, решение о блокировке мессенджера и о немедленном его исполнении незаконны, необоснованны и противоречат как российским, так и международным законодательным актам".