Правительство предложило повысить пенсионный возраст

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Правительство предлагает поднять возраст выхода на пенсию в России до 65 лет для мужчин и 63 — для женщин.
Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года, уточнил премьер.
"Несмотря на поздний старт по этому вопросу, предлагается ввести достаточно длительный переходный период. Начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин — в 2034 году", — сказал Медведев на заседании кабинета министров.
Уточняется, что россияне, работающие в особых климатических условиях, например в районах Крайнего Севера, будут пошагово выходить на пенсию в 60 лет (мужчины) и 58 лет (женщины).