Госдума отклонила законопроект о запрете рекламы секс-услуг в СМИ

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Госдума отклонила во втором чтении законопроект о запрете на размещение в СМИ объявлений об оказании сексуальных услуг.

Законопроект вносил изменения в закон о СМИ. В первом чтении проект был принят Госдумой в июле 2013 года.

Законопроект предлагал установить запрет на использование СМИ для размещения объявлений об оказании услуг сексуального характера. За нарушение запрета устанавливается административная ответственность в виде штрафа: на граждан в размере от 2,5 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей; на юридических лиц — от 10 до 100 тысяч рублей.

Ранее комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента отклонить данный проект. Как ранее отметил глава комитета Леонид Левин, инициатива утратила актуальность, а также не может быть принята, так как теперь поправки в КоАП необходимо вносить в Госдуму отдельным законопроектом.

Эта депутатская инициатива появилась в связи со скандалом вокруг публикации в "Московском комсомольце" о женщинах-депутатах, которую парламентарии сочли оскорбительной. Законопроект направлен на недопустимость злоупотреблений свободой массовой информации и предлагает запрет на размещение в СМИ объявлений об оказании сексуальных услуг, в том числе под видом организации досуга, предоставления апартаментов, саун, массажа, обеспечения услуг эскорта.