© Владимир Федоренко Перейти в фотобанк Число не доживших до пенсии может вырасти, заявили в Госдуме Основные параметры подготовленного законопроекта о повышении пенсионного возраста будут озвучены по итогам заседания правительства в четверг, рассказал РИА Новости источник в кабмине.

"Все готово. Параметры будут озвучены", — сказал он.