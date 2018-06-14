САРАНСК, 14 июн – РИА Новости. Гости Саранска в дни проведения чемпионата мира по футболу, четыре матча которого пройдут в столице Мордовии, смогут попробовать пача-бургер, медвежью лапу, похлебки и другие национальные блюда, рассказал в интервью РИА Новости глава Мордовии Владимир Волков.

Он рассказал, что пача-бургер — аналог гамбургера.

"Пача по-мордовски — блин. Бургер – это мясо на булочке, а пача-бургер – это мясо на толстом пшенном мордовском блине. Мы живем в средней полосе России, и большинство блюд у нас среднерусские. Но есть и традиционная мордовская кухня, блюда которой можно будет попробовать во время чемпионата", — сказал Волков.

По его словам, среди таких блюд медвежья лапа – печень с сухарями, селянка — наваристый суп из субпродуктов, похлебка по-эрзянски с яйцом и похлебка по-мокшански – уже без яйца. Гости города также смогут попробовать шашлык по-мордовски, и уху по-мордовски.

"Кроме традиционных кафе и ресторанов будет открыто много передвижных точек питания, на стадионе и в зоне гостеприимства будет отдельная программа. У железнодорожного вокзала города Рузаевка, который примет основную часть гостей, приехавших на поезде, будет работать целый городок питания. На железнодорожном вокзале Саранска, на перехватывающих парковках — тоже. Голодными гости точно не останутся", — добавил глава Мордовии.

В Саранске пройдут четыре матча ЧМ-2018: Перу – Дания 16 июня, Колумбия – Япония 19 июня, Иран – Португалия 25 июня и Панама – Тунис 28 июня.