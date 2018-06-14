Волков: крупные мировые торговые сети пришли в Саранск благодаря ЧМ

САРАНСК, 14 июн – РИА Новости. Крупные торговые сети, такие как Leroy Merlin, Аuchan и Metro, открыли свои магазины в Саранске благодаря чемпионату мира по футболу, заявил глава Мордовии Владимир Волков в интервью РИА Новости.

Он рассказал, что к ЧМ рядом со стадионом "Мордовия Арена", где будут проходить матчи турнира, построен новый жилой микрорайон.

"Рядом с новым микрорайоном построены четыре крупных торговых центра, где представлены как российские сети, так и мировые бренды. И это тоже наследие чемпионата – появление в Саранске магазинов мировых торговых сетей. У нас построен Leroy Merlin, Аuchan, Metro, Spar – всего больше десятка. Без чемпионата нам было бы очень трудно убедить их прийти в наш небольшой город", — сказал Волков.

Столица Мордовии Саранск – один из городов проведения чемпионата мира по футболу-2018. Здесь пройдут четыре матча: Перу – Дания 16 июня, Колумбия – Япония 19 июня, Иран – Португалия 25 июня и Панама – Тунис 28 июня.

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