Украинский омбудсмен планирует посетить заключенных в СИЗО Симферополя

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июн — РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова планирует посетить заключенных в СИЗО №1 города Симферополя, сообщила журналистам российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

"Да, планируется… Балух, Панов, Захтей, Дудка, Бессарабов и другие — Симферополь, СИЗО №1", — сказала Москалькова, отвечая на вопрос, планируется ли посещение Денисовой Крыма.

Ранее российский и украинский президенты Владимир Путин и Петр Порошенко договорились, что омбудсмены двух стран посетят заключенных на территории РФ и Украины. Москалькова сообщала, что омбудсмены обменялись списками для посещения, в каждом из которых по 34 человека. Омбудсмен уточняла РИА Новости, что Денисова приедет в Россию в субботу и посетит заключенного Дмитрия Штыбликова, а Москалькова посетит Украину в начале следующей недели.

ФСБ РФ задержала в Севастополе в ноябре 2016 года Владимира Дудко и Алексея Бессарабова по подозрению в подготовке диверсий. По данным ФСБ, они готовили взрывы на инфраструктурных объектах в Крыму.

В августе 2016 года ФСБ России сообщила о предотвращении в Крыму терактов, подготовленных главным управлением разведки Минобороны Украины против критически важных элементов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова. По делу о подготовке диверсий были задержаны Андрей Захтей и Евгений Панов.

Владимир Балух был приговорен к 3,5 годам лишения свободы по статье "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов.