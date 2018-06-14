Роскомнадзор напомнил СМИ об отмене развлекательных передач 22 июня

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Роскомнадзор в четверг напомнил СМИ о необходимости отменить все развлекательные передачи в День памяти и скорби, который отмечается в России 22 июня в ознаменование годовщины начала Великой Отечественной войны.
Роскомнадзор разъясняет, что к развлекательным программам относятся программы, основными признаками которых являются "сочетание юмора, азарта, легкости, получения удовольствия, наслаждения, эмоционального комфорта". К ним относятся эстрадные и цирковые представления, концерты, ток-шоу, шоу, игры и конкурсы, телевизионные юмористические сериалы, комедийные фильмы и другое.
"При этом считаем возможным трансляцию в эфире радиоканалов, телеканалов утренних и вечерних шоу с исключением из их эфира откровенно развлекательного контента", — отмечают в надзорном ведомстве.
Неисполнение указа президента Российской Федерации от 08.06.1996 № 857 "О Дне памяти и скорби" является нарушением обязательных требований в сфере средств массовой информации и телерадиовещания и влечет ответственность, предусмотренную действующим законодательством, напоминают в Роскомнадзоре.