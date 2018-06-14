Глава Мордовии рассказал, сколько потрачено на подготовку к ЧМ в республике

САРАНСК, 14 июн – РИА Новости. Глава Мордовии Владимир Волков в интервью РИА Новости рассказал, сколько средств было израсходовано на подготовку к чемпионату мира по футболу в республике, где пройдут четыре матча турнира.

Столица Мордовии Саранск – один из городов проведения чемпионата мира по футболу – 2018. Здесь пройдут четыре матча: Перу – Дания 16 июня, Колумбия – Япония 19 июня, Иран – Португалия 25 июня и Панама – Тунис 28 июня.

"В целом было потрачено около 18,5 миллиарда рублей, в том числе из республиканского бюджета — 7 миллиардов рублей, из федерального — 4 миллиарда рублей, 150 миллионов из местных бюджетов и из внебюджетных источников – 7,5 миллиарда рублей", — сказал Волков.

Кроме того, по его словам, полностью за счет федерального бюджета построен стадион стоимостью 16 миллиардов рублей. Около трех миллиардов из федерального бюджета в рамках софинансирования выделено на строительство нового терминала аэропорта.

"Есть еще много объектов, которые мы построили и отремонтировали дополнительно. Они не включены в программы подготовки к чемпионату и, казалось бы, не имеют к нему никакого отношения, но, в то же время, не будь чемпионата, мы бы их не построили или сделали бы это гораздо позже", — отметил глава Мордовии.

В качестве примера он привел строительство микрорайона рядом со стадионом "Мордовия Арена", квартиры в котором можно было купить по льготной республиканской 5%-ной ипотеке и в строительство которого частный инвестор вложил около 20 миллиардов рублей.

В качестве еще одного примера он привел строительство восточного обхода Саранска, который соединил федеральные и региональные трассы, позволил пустить транзитный транспорт в обход города, решив транспортную и экологическую проблемы. Его стоимость – 7 миллиардов рублей.

"Или пешеходные переходы у железнодорожных вокзалов с лифтами – это тоже наследие чемпионата. Отремонтированы дома, благоустроены дворы, изменения коснулись сферы услуг. По нашим подсчетам, непрямые затраты, которые не касаются чемпионата, но в то же время являются наследием – около 30 миллиардов рублей", — пояснил Волков.

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