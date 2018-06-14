ЛДПР внесет проект о размере платы за проживание в домах престарелых

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Фракция ЛДПР в пятницу внесет в Госдуму законопроект, согласно которому с проживающих в домах престарелых предлагается удерживать 75% от прожиточного минимума пенсионера, а не от всей пенсии, как это происходит сейчас, сообщил в четверг журналистам глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

"ЛДПР подготовила законопроект, который будет внесен завтра, направленный на защиту пенсионеров, тех, кто находится в домах престарелых… Мы предлагаем удерживать 75% от прожиточного минимума пенсионера в субъекте, а по закону неработающий пенсионер не имеет право получать меньше прожиточного минимума", — сказал Нилов.

Он пояснил, что в настоящее время с проживающих в домах престарелых удерживается 75% от пенсии, что, по мнению разработчиков, несправедливо. Так как в таком случае социальные услуги оказываются в одинаковом объеме тем, кто не проработал в своей жизни ни дня и тем, кто заработал на хорошую пенсию. Таким образом, этим законопроектом ЛДПР предполагает решить обозначенную проблему.