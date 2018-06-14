МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Повышение пенсионного возраста приведет к увеличению числа россиян, которые не будут доживать до пенсии, заявил в четверг журналистам глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Законопроект правительства по повышению пенсионного возраста в РФ может быть внесен в Госдуму в ближайшее время. Нынешние значения пенсионного возраста для мужчин и женщин составляют 60 и 55 лет соответственно. По данным газеты "Коммерсант", пенсионный возраст в России планируют повысить до 65 лет для мужчин и до 60 для женщин.

"Многие сегодня не доживают до установленной границы пенсионного возраста. В случае увеличения — еще больше людей доживать не будет. Нам пытаются объяснить такой маневр пенсионный, якобы направленный на то, чтобы доходы пенсионеров росли. Мы с уверенностью можем заявить, что все это не так. Увеличение пенсионного возраста приведет лишь к тому, что из федерального бюджета меньше денег необходимо будет перечислять с бюджет Пенсионного фонда. И ни о каком росте доходов пенсионеров в этом случае говорить не придется", — сказал Нилов.

В пример Нилов привел статистику за 2016 год, согласно которой в ряде субъектов россияне не будут доживать до новых границ пенсионного возраста после их повышения.

"Мы можем посмотреть, сколько у нас субъектов до пенсионного возраста по средним показателям доживать не будет: и Центральная Россия, и Северо-Запад, и Дальний Восток. Например, Приморский край — 64 года средняя продолжительность жизни, а предлагается до 65 (поднять). Республика Тыва — (средняя продолжительность жизни — ред.) 58 лет для мужчин", — сказал Нилов.

Он также напомнил, что фракция ЛДПР выступает против повышения пенсионного возраста.

Президент РФ Владимир Путин в мае поручил правительству обеспечить повышение средней продолжительности жизни в РФ до 78 лет до 2024 года, к 2030 году — до 80 лет.