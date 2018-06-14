Верховный суд 9 июля рассмотрит апелляцию по делу Telegram

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Верховный суд России 9 июля рассмотрит жалобу мессенджера Telegram, который пытается оспорить приказ ФСБ РФ, по которому спецслужбе нужно предоставлять ключи для расшифровки сообщений пользователей, сообщает сайт суда.

Защита настаивает, что приказ ФСБ был принят неуполномоченным органом с превышением полномочий и устанавливает внесудебный способ получения контроля за перепиской неопределенного круга лиц. Эта ситуация, по оценке адвокатов, "угрожает безопасности граждан".

Роскомнадзор через суд добился постановления о блокировке Telegram в России после того, как мессенджер вопреки закону не стал предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Аргументацию Telegram, что это технически невозможно, глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал лукавством.

Роскомнадзор отмечал, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян и могут играть на руку террористам, которые, как сообщалось, активно используют Telegram для конспиративного общения.