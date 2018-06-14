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Общество

Россия заняла второе место в мире по представленности в рейтинге вузов RUR

10:1314.06.2018
(обновлено: 10:58 14.06.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСтуденты в МГУ. Архивное фотоСтуденты в МГУ. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Россия заняла второе место по представленности в международном рейтинге Round University Ranking (RUR), сообщили в пресс-службе рейтинга.

Сколько стоит обучение в лучших технических вузах
© РИА Новости, Инфографика
Сколько стоит обучение в лучших технических вузах
"Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" и рейтинговое агентство RUR представили пятую версию международного рейтинга университетов по техническим наукам, созданный по российскому стандарту. Этот рейтинг адресован прежде всего абитуриентам, которые рассматривают технический профиль в качестве основного.

Рейтинговое агентство RUR составляет рейтинг с 2013 года. "2018 год был ознаменован своего рода рекордом – сразу 70 российских вузов вошли в топ-800 ведущих вузов мира, тем самым подняв Россию на второе место в мире по представленности высшей школы".

В этом году Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова занял 115-е место, университет ИТМО — 159-е, Томский государственный университет — 177-е, Новосибирский государственный университет — 190-е, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана — 199-е.

Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" стал 228-м, Московский физико-технический институт – 234-м, Санкт-Петербургский государственный университет — 275-м, Томский политехнический университет – 280-м, Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" — 307-м.

"Рейтинг RUR Technical Sciences оценивает не университет как единое целое, а только те подразделения вуза (факультеты, кафедры, институты), которые имеют отношение к техническим наукам. В рамках рейтинга RUR Technical Sciences в общей сложности оцениваются 52 образовательные и научные дисциплины, такие как инжиниринг, горное дело, металлургия и металлообработка, IT, нанотехнологии, машиностроение и другие", — говорится в сообщении.

Мировой рейтинг университетов RUR: движение российских вузов
© РИА Новости
Мировой рейтинг университетов RUR: движение российских вузов
В пресс-службе также уточнили, что рейтинг по техническим наукам, как и общий RUR World University, основывается на 20 отдельных индикаторах, объединенных в четыре области измерения: качество преподавания (40%), качество исследований (40%), уровень интернационализации (10%), уровень финансовой устойчивости (10%).

Как отметила ректор НИТУ "МИСиС" Алевтина Черникова, институт впервые вошел в предметный рейтинг RUR по направлению "технические науки" в 2015 году и с тех пор показывает только положительную динамику. Это стало возможно благодаря стратегии развития, в соответствии с которой происходят существенные изменения в образовательной, научно-исследовательской и управленческой деятельности университета, отметила она.

"Сегодня НИТУ "МИСиС" является участником четырех масштабных научных проектов уровня MegaScience — Horizon 2020, MoEDAL, LCHb, SHiP — и единственным вузом в России, подписавшим договор с Европейской организацией по ядерным исследованиям (CERN). В университете действуют более 30 научно-исследовательских лабораторий и три инжиниринговых центра мирового уровня, в которых работают ведущие ученые России и мира", — добавила Черникова.

Всего в RUR Technical Sciences рейтинге приняли участие 584 университета (на 35 больше, чем в прошлом году), в том числе 55 из России (на 20 больше, чем в 2017-м).

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