Глава РЖД призывает усилить работу по предотвращению аварий на переездах

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозёров на совещании в среду призвал усилить работу по предотвращению аварийности на железнодорожных переездах, говорится в сообщении компании в четверг.

"Необходимо совместно с Министерством транспорта РФ, ГИБДД, общественными организациями сформировать план конкретных мер и вынести его на правительственную комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения", — цитируются в сообщении слова Белозёрова.

По его словам, это должна быть системная работа на всех уровнях, включая регионы. Возможно, добавил он, потребуется ужесточить ответственность водителей и руководства автотранспортных предприятий за нарушение ПДД при пересечении железнодорожных переездов. "Переезды должны быть оснащены самыми современными системами контроля и предупреждения, а информационно-разъяснительная работа — быть более активной", — отметил глава РЖД.

РЖД отмечают, что количество транспортных происшествий на переездах остается значительным, и в большинстве случаев виновниками происшествий являются водители автотранспортных средств, которые в нарушение правил дорожного движения выезжают на переезды при запрещающих показаниях автоматической сигнализации и закрытых шлагбаумах.

В частности, 10 июня текущего года в Орловской области по вине водителя пассажирского автобуса, грубо нарушившего правила дорожного движения при пересечении железнодорожных путей, пострадало 11 пассажиров автобуса, четыре человека погибли.

По данным РЖД, за 5 месяцев 2018 года на железнодорожных переездах по вине водителей транспортных средств допущено 123 случая столкновения поездов с автотранспортными средствами, что на 3% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Наибольший рост числа ДТП отмечен в границах Октябрьской, Московской, Юго-Восточной, Приволжской, Свердловской железных дорог.