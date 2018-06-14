Минсельхоз пригласили для обсуждения проекта о регистрации животных

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды обсудит с Минсельхозом законопроект о регистрации животных, разработанный министерством, сообщил РИА Новости глава комитета Владимир Бурматов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о подготовке законопроекта о добровольной регистрации домашних животных и содержании опасных зверей в квартирах. Как пояснял Бурматов, регистрация не будет касаться привычных всем домашних животных, например, кошек. Регистрировать нужно будет собак бойцовских пород, а также экзотических и опасных животных. Госдума должна рассмотреть этот законопроект в первом чтении 19 июня.

Вместе с тем, аналогичный законопроект, как сообщил Бурматов, разработан Минсельхозом. В настоящее время документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения. В связи с этим Бурматов направил письмо министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву с приглашением представителей ведомства на заседание комитета 4 июля.

"В виду значительного общественного резонанса данной инициативы прошу направить представителей возглавляемого вами министерства для участия в заседании комитета", — говорится в письме.

Как сообщил Бурматов в беседе с РИА Новости, в комитет поступают запросы относительно инициативы Минсельхоза. Так, законопроект не предусматривает бесплатной регистрации животных.

"С учетом того, что они его распространяют на всех животных, в том числе на котов, и с учетом платности может получиться ситуация, что бабушка, которая держит в деревне 15 котов, узнав о том, что их придется чипировать, а установка чипов стоит до двух тысяч рублей, она пойдет и утопит их", — сказал глава думского комитета.

Кроме того, вопросы парламентариев вызваны проблемой регистрации рыб и отсутствием механизмов регулирования учета бродячих животных при обозначенной в законопроекте проблемой борьбы с эпидемиями.

"Есть там регистрация рыб. Нам понятно, как они собрались рыб регистрировать. Есть отдельный вопрос, связанный с тем, что они таким образом собираются с эпидемиями бороться среди животных. Но эпидемии в первую очередь вызываются грызунами, например, крысами. Во-вторых, они в первую очередь вызываются бродячими животными, про которых нет в законе ни слова", — сказал Бурматов.