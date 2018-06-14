ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июн — РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова просит у российского омбудсмена Татьяны Москальковой содействия в организации ее встреч с 34 заключенными в РФ украинцами.

"Прошу вас содействовать в организации моих личных встреч", — говорится в обращении Денисовой, предоставленном РИА Новости сотрудниками аппарата Москальковой.

В обращении перечисляются 34 заключенных в России гражданина Украины, в частности, режиссер Олег Сенцов, Станислав Клых и Николай Карпюк.

Ранее российский и украинский президенты Владимир Путин и Петр Порошенко договорились, что омбудсмены двух стран посетят заключенных на территории РФ и Украины.

Москалькова заявляла РИА Новости, что согласовывает с Денисовой списки заключенных и график посещений. Позже сообщалось, что Денисова приедет в Россию в субботу и посетит заключенного Дмитрия Штыбликова, а Москалькова посетит Украину в начале следующей недели.

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.

Верховный суд Чечни в мае 2016 года приговорил граждан Украины, членов националистической организации "Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона"* Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам колонии строгого режима.

ФСБ РФ задержала в ноябре 2016 года в Севастополе трёх человек, в том числе Штыбликова, по подозрению в подготовке диверсий. Все трое, по данным ФСБ, готовили взрывы на инфраструктурных объектах в Крыму.

* Экстремистская организация УНА-УНСО запрещена в России