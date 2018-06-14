В Биробиджане открыли мемориал медсестрам, погибшим в Сирии

Мемориал погибшим в Сирии медсестрам Надежде Дураченко и Галине Михайловой

Мемориал погибшим в Сирии медсестрам Надежде Дураченко и Галине Михайловой

ХАБАРОВСК, 14 июн — РИА Новости. Мемориал погибшим в Сирии медсестрам Надежде Дураченко и Галине Михайловой открылся в четверг у военного госпиталя в Биробиджане Еврейской АО, где служили женщины, сообщил РИA Новости представитель правительства области.

Пятого декабря 2016 года в результате артобстрела террористами развернутого в сирийском Алеппо российского мобильного военного госпиталя погибли две медсестры-россиянки: старшина Надежда Дураченко и младший сержант Галина Михайлова. У них остались семьи и дети.

"Открытие мемориала погибшим в Сирии сотрудницам госпиталя состоялось в четверг в Биробиджане. Отдать дань памяти землячкам Надежде Дураченко и Галине Михайловой пришли родственники, военнослужащие, сотрудники военного госпиталя, студенты медицинского колледжа, кадеты, жители города. Почетное право открыть памятник предоставлено кадетам регионального отделения ДОСААФ России", — сказал собеседник агентства.

По его словам, выступавшие на церемонии коллеги отмечали высокий профессионализм и безупречную верность долгу сержантов Надежды Дураченко и Галины Михайловой.

Память погибших почтили минутой молчания, после чего возложили цветы. В завершение церемонии в небо выпустили белые воздушные шары.

Погибшие медсестры посмертно награждены орденами Мужества.