В Приморье обсуждают выдачу льготной земли для строительства жилья сиротам

ВЛАДИВОСТОК, 14 июн — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Приморья обсуждают законопроект, который позволит предоставлять застройщику участок на льготных условиях, если часть жилья будет передана сиротам, сообщает региональный парламент.
"В краевом парламенте проходит обсуждение проект закона о предоставлении на льготных условиях участка земли для застройщика, если часть построенных квартир будет передана для данной категории граждан", — отмечают в заксобрании.
Кроме того, депутаты Законодательного собрания совместно с администрацией Приморского края обсуждают возможность предоставления выпускникам детских домов жилищных сертификатов. Для этого необходимо внести изменения в федеральное законодательство.
Также были внесены изменения в закон об обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, согласно которому покупать квартиры будет департамент земельных и имущественных отношений. Другие новшества уточняют процедуру сбора документов и помогут ускорить подписание договоров найма жилья, добавляют депутаты.
В среду несколько человек начали акцию протеста на центральной площади Владивостока. Все они — сироты, стоящие на очереди на получение квартиры. В администрации края сообщали, что вице-губернатор Ирина Мануйлова 8 июня встречалась с детьми-сиротами, которые стоят в очереди на получение квартир. Также в мае с ними встречался врио губернатора края Андрей Тарасенко, он направил предложения в адрес президента России Владимира Путина, полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, а также министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева о внесении изменений в правила регистрации граждан России. Поправки в закон позволят регистрировать детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, там, где они находились до выпуска из детского дома, пока их не обеспечат жильем. Также в Приморье разработан закон о компенсации расходов за аренду жилья детям-сиротам, которые стоят в очереди на получение квартир. Порядок предоставления компенсации сейчас разрабатывается.
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