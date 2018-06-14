В Роспотребнадзор поступило около 14 тысяч обращений по питанию детей

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Около 14 тысяч обращений поступило на горячую линию Роспотребнадзора, посвященную питанию детей школьного и детсадовского возраста, сообщается на сайте ведомства.

В преддверии окончания учебного года и начала летних каникул Роспотребнадзор организовал горячую линию по вопросам качества и безопасности детского питания в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях.

"С 18 мая по 25 мая 2018 года на горячую линию Роспотребнадзора поступило около 14 тысяч обращений", — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди обращений лидировали вопросы по организации питания детей в общеобразовательных организациях – 56% от общего числа консультаций, на вопросы о питании детей в дошкольных образовательных организациях пришлись 44%.

Чаще всего обращения касались вопросов разработки, согласования, разнообразия меню, уточняют в ведомстве. В частности, родители школьников интересовались организацией питьевого режима, родителей дошколят волновали вопросы включения в меню свежих овощей и фруктов. Также родители предлагали ввести в питание кисломолочные продукты в мелкоштучной упаковке, обеспечить детей свежими фруктами и овощами местных сортов по сезону. Не остался без внимания и вопрос родительского контроля качества школьных обедов.

Добавляется, что по итогам горячей линии региональными управлениями Роспотребнадзора в адрес местных органов образования будут направлены рекомендации по корректировке существующего меню с учетом пожеланий родителей и действующих норм питания.