Власти Приморья предложили объявившим голодовку сиротам жилье по соцнайму

ВЛАДИВОСТОК, 14 июн — РИА Новости. Власти Приморья обещали в рамках закона помочь сиротам, объявившим голодовку во Владивостоке, и предоставить жилье по соцнайму.

Накануне несколько человек начали акцию протеста на центральной площади Владивостока. Все они — сироты, стоящие на очереди на получение квартиры. В администрации края сообщали, что вице-губернатор Ирина Мануйлова 8 июня встречалась с детьми-сиротами, которые стоят в очереди на получение квартир. Также в мае с ними встречался врио губернатора края Андрей Тарасенко, он направил предложения в адрес президента России Владимира Путина, полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, а также министра внутренних дел Владимира Колокольцева о внесении изменений в правила регистрации граждан России.

Поправки в закон позволят регистрировать детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, там, где они находились до выпуска из детского дома, пока их не обеспечат жильем. Также в Приморье разработан закон о компенсации расходов за аренду жилья детям-сиротам, которые стоят в очереди на получение квартир. Порядок предоставления компенсации сейчас разрабатывается.

"Я вам обещаю, что мы вам поможем. Но мы вам поможем в рамках действующего законодательства", — сообщил первый вице-губернатор Приморского края Александр Костенко на совещании с представителями властей и участников акции протеста. Он уточнил, что это будет договор аренды по социальному найму.

Участники совещания отметили, что в крае работает система контроля с выдачей жилья, в которую в том числе включат бастующих.

В четверг представители администрации намерены показать шести сиротам, объявившим голодовку, предлагаемое временное жилье.