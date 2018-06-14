Сироты заявили о бессрочности голодовки у здания администрации в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 14 июн — РИА Новости. Сироты, объявившие голодовку напротив здания администрации Приморья, заявили о бессрочности акции протеста.

Накануне несколько человек начали акцию протеста на центральной площади Владивостока. Все они — сироты, стоящие на очереди на получение квартиры. В администрации края сообщали, что вице-губернатор Ирина Мануйлова 8 июня встречалась с детьми-сиротами, которые стоят в очереди на получение квартир. Также в мае с ними встречался врио губернатора края Андрей Тарасенко, он направил предложения в адрес президента России Владимира Путина, полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, а также министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева о внесении изменений в правила регистрации граждан России. Поправки в закон позволят регистрировать детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, там, где они находились до выпуска из детского дома, пока их не обеспечат жильем. Также в Приморье разработан закон о компенсации расходов за аренду жилья детям-сиротам, которые стоят в очереди на получение квартир. Порядок предоставления компенсации сейчас разрабатывается.

"У нас у всех есть решения суда, наши права злостно нарушаются. Нас шестеро девушек. У нас голодовка, есть 10 литров воды. Закончится вода — будем голодать без воды. У меня решение суда от 2015 года, на очереди я стою с 2014 года, 524-я в очереди или 534-я. Очередь никто не отслеживает. Мы буем стоять до последнего, пока не будет все по закону, пока не исполнят решения суда, именно во Владивостоке. У нас бессрочная голодовка, будем стоять здесь", — сказала одна из бастующих Людмила Лещук РИА Новости.

По ее словам, сейчас двое из бастующих пошли на переговоры в администрацию.

Бастующим приносят воду и пледы. Ночь они провели в двух палатках на площади.

Ранее в администрации края РИА Новости сообщили, что сиротам предложили временное жилье, но те от предложенных вариантов отказались.