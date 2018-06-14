"Ромир": более 90% россиян не поддерживают повышение пенсионного возраста

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Большинство россиян не поддерживают планы правительства по повышению пенсионного возраста в РФ, реформу одобряют только 8% граждан, следует из исследования холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Правительство может в четверг внести в Госдуму законопроект о повышении в России пенсионного возраста, сообщил РИА Новости источник в парламенте.

Согласно опросу "Ромира", подавляющее большинство россиян (92%) не одобряют инициативу правительства об увеличении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Наибольшее понимание идеи правительства проявила только молодежь 18-24 лет, где уровень поддержки доходит до 12%. В остальных возрастных группах уровень неприятия достигает 92-93%.

В 2012 году "Ромир" проводил похожий опрос россиян на тему пенсионной реформы. Тогда с идеей повышения пенсионного возраста для отдельных категорий граждан были в той или иной степени не согласны почти 80% опрошенных.

Более чем половину россиян устраивают нынешние параметры пенсионной системы. Мнение о том, что мужчины должны выходить на пенсию в 60 лет, разделяют 58% россиян, свидетельствует новый опрос. И еще почти треть респондентов (32%) убеждена, что мужчинам имеет смысл уходить на заслуженный отдых еще раньше – в промежутке от 50 до 58 лет. С повышением пенсионного возраста для мужчин до 65 лет согласны лишь 5% опрошенных. Таким образом, в среднем россияне полагают, что пенсионный возраст для мужчин должен наступать в 59 лет, говорится в исследовании.

Число россиян, уверенных, что 55 лет – это справедливый возраст для наступления пенсионных оснований у женщин, составляет 61%. За более ранний, в 50 лет, выход женщин на пенсию выступают еще 29% россиян. С повышением пенсионного возраста для дам до 58 или 60 лет согласны 10% респондентов. Таким образом, усредненный результат по оптимальному пенсионному возрасту для женщин составляет 54 года.

В 2012 году результаты опроса показывали еще более низкий порог желаемого пенсионного возраста. Тогда средним возрастом для выхода на пенсию для женщин россияне называли 53 года, а для мужчин – 58 лет.