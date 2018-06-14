Внесение поправок: правительство обсудит пенсионную реформу

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Правительство в четверг на заседании рассмотрит законопроект, предполагающий внесение поправок в законодательство по вопросам назначения и выплаты пенсий, сообщает пресс-служба кабинета министров.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о проекте федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий", — говорится в сообщении.

В первом чтении

Госдума может рассмотреть законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении до конца весенней сессии, но торопиться и нарушать регламент не будет, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Если правительство <…> рассматривает этот вопрос и нам вносит законопроект, то у нас с вами, как вы понимаете, на рассылку есть месяц, мы можем спокойно в первом чтении рассматривать законопроект, затем его обсуждать в летнее время и, соответственно, в ходе сентября при подготовке ко второму чтению. Но никто не будет торопиться, никто не будет нарушать регламент", — сказал Володин на пленарном заседании.

"Мы с вами должны строить работу на основе регламента, федеральных законов и руководства Конституцией", — подчеркнул он.

"Абсолютно правильная инициатива"

Глава Сбербанка Герман Греф назвал "абсолютно правильной" инициативу по повышению пенсионного возраста в России.

"Я немножко поработаю и тоже стану пенсионером. Женщины в 55 лет рожают детей. Эта норма <…> точно подлежит изменению в соответствии с тем, что происходит в мире с возрастом дожития. Он отодвигается", — пояснил он свою позицию.

Греф также отметил, что повышение пенсионного возраста поможет увеличить размер социальных выплат.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, в свою очередь, заявил, что не знаком с предложениями правительства по повышению пенсионного возраста.

"Предложение правительства мне пока неизвестно. Я слышал, что правительство ставит этот вопрос и готово решать, в принципе, но я не слышал официально ни от одного представителя правительства официальный ответ. Надеюсь, мы в ближайшее время услышим", — сказал он.

При этом Кудрин напомнил, что Центр стратегических разработок, совет которого он возглавляет, предлагал повысить пенсионный возраст до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.

Первый заместитель парламентской фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов отметил, что фракция не поддержит правительственный проект о повышении пенсионного возраста, но намерена внести собственную инициативу.

"В любом варианте не будем (поддерживать правительственный проект — ред.). Мы хотим свои даже акции протеста проводить и свой альтернативный законопроект вносить… Мы предлагаем практически отказаться от накопительной части, сосредоточиться на страховой части, уйти от регрессивной шкалы… Ещё целый ряд мер по стажу и так далее", — сказал журналистам Емельянов.

Общественное отношение

Большинство россиян не поддерживают планы правительства по повышению пенсионного возраста в РФ, реформу одобряют только 8% граждан, следует из исследования холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Согласно опросу, подавляющее большинство россиян (92%) не одобряют инициативу правительства об увеличении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Наибольшее понимание идеи правительства проявила только молодежь 18-24 лет, где уровень поддержки доходит до 12%. В остальных возрастных группах уровень неприятия достигает 92-93%.

Сейчас пенсионный возраст для мужчин и женщин — 60 и 55 лет соответственно. Вопрос о необходимости повысить пенсионный возраст обсуждается уже довольно давно. По данным газеты "Коммерсант", его планируют поднять до 65 лет для мужчин и до 60 для женщин.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 7 июня заявил, что осторожно относится к повышению пенсионного возраста. "Что касается пенсионного возраста, то вы знаете мою позицию: я всегда относился и отношусь сегодня к этому в высшей степени осторожно и аккуратно", — сказал глава государства.