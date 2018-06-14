Внесение поправок: правительство обсудит пенсионную реформу

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Правительство в четверг на заседании рассмотрит законопроект, предполагающий внесение поправок в законодательство по вопросам назначения и выплаты пенсий, сообщает пресс-служба кабинета министров.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о проекте федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий", — говорится в сообщении.
В первом чтении
"Если правительство <…> рассматривает этот вопрос и нам вносит законопроект, то у нас с вами, как вы понимаете, на рассылку есть месяц, мы можем спокойно в первом чтении рассматривать законопроект, затем его обсуждать в летнее время и, соответственно, в ходе сентября при подготовке ко второму чтению. Но никто не будет торопиться, никто не будет нарушать регламент", — сказал Володин на пленарном заседании.
"Мы с вами должны строить работу на основе регламента, федеральных законов и руководства Конституцией", — подчеркнул он.
"Абсолютно правильная инициатива"
"Я немножко поработаю и тоже стану пенсионером. Женщины в 55 лет рожают детей. Эта норма <…> точно подлежит изменению в соответствии с тем, что происходит в мире с возрастом дожития. Он отодвигается", — пояснил он свою позицию.
Греф также отметил, что повышение пенсионного возраста поможет увеличить размер социальных выплат.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, в свою очередь, заявил, что не знаком с предложениями правительства по повышению пенсионного возраста.
"Предложение правительства мне пока неизвестно. Я слышал, что правительство ставит этот вопрос и готово решать, в принципе, но я не слышал официально ни от одного представителя правительства официальный ответ. Надеюсь, мы в ближайшее время услышим", — сказал он.
Первый заместитель парламентской фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов отметил, что фракция не поддержит правительственный проект о повышении пенсионного возраста, но намерена внести собственную инициативу.
"В любом варианте не будем (поддерживать правительственный проект — ред.). Мы хотим свои даже акции протеста проводить и свой альтернативный законопроект вносить… Мы предлагаем практически отказаться от накопительной части, сосредоточиться на страховой части, уйти от регрессивной шкалы… Ещё целый ряд мер по стажу и так далее", — сказал журналистам Емельянов.
Общественное отношение
Согласно опросу, подавляющее большинство россиян (92%) не одобряют инициативу правительства об увеличении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Наибольшее понимание идеи правительства проявила только молодежь 18-24 лет, где уровень поддержки доходит до 12%. В остальных возрастных группах уровень неприятия достигает 92-93%.
Сейчас пенсионный возраст для мужчин и женщин — 60 и 55 лет соответственно. Вопрос о необходимости повысить пенсионный возраст обсуждается уже довольно давно. По данным газеты "Коммерсант", его планируют поднять до 65 лет для мужчин и до 60 для женщин.
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 7 июня заявил, что осторожно относится к повышению пенсионного возраста. "Что касается пенсионного возраста, то вы знаете мою позицию: я всегда относился и отношусь сегодня к этому в высшей степени осторожно и аккуратно", — сказал глава государства.