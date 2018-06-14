Прописанный в Мордовии Депардье не получает пенсию, но платит налоги

САРАНСК, 14 июн – РИА Новости. Получивший российский паспорт и прописанный в Саранске французский актер Жерар Депардье не получает пенсию, но платит налоги, сообщил в интервью РИА Новости глава Мордовии Владимир Волков.

"Не получает (пенсию). Но платит налоги с доходов, полученных в России. Пока это небольшая сумма, и налоги тоже небольшие", — сказал Волков, отвечая на вопрос, получает ли прописанный в Саранске Депардье пенсию.

Президент РФ 1 января 2013 года подписал указ о предоставлении российского гражданства французскому актеру Жерару Депардье, который сохранил и французское гражданство. Позже актер, постоянно проживающий за пределами России, получил прописку в Саранске. Депардье 69 лет.