МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Госдума РФ в четверг на пленарном заседании рассмотрит в первом чтении законопроект, разрешающий членам семьи посещать пациентов, находящихся в реанимации, сообщил журналистам первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.
Ранее депутат "Единой России" Николай Герасименко внес на рассмотрение нижней палаты законопроект, который закрепляет обязанность медицинской организации обеспечить возможность для членов семьи посетить пациента, получающего стационарную помощь в отделении реанимации.
Позже комитет Госдумы по охране здоровья принял решение поддержать законопроект. При этом глава комитета Дмитрий Морозов отметил, что вопрос, затронутый в законопроекте, еще необходимо проработать совместно с пациентскими организациями.