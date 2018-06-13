ГД в четверг рассмотрит поправки в закон о допуске к пациентам в реанимацию

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Госдума РФ в четверг на пленарном заседании рассмотрит в первом чтении законопроект, разрешающий членам семьи посещать пациентов, находящихся в реанимации, сообщил журналистам первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.

"Завтра в первом чтении будет рассмотрен законопроект, которым предлагается установить обязанность медицинских организаций предоставляет возможность родственникам или родителям посещать реанимационные отделения", — сказал Жуков.

Ранее депутат "Единой России" Николай Герасименко внес на рассмотрение нижней палаты законопроект, который закрепляет обязанность медицинской организации обеспечить возможность для членов семьи посетить пациента, получающего стационарную помощь в отделении реанимации.

Позже комитет Госдумы по охране здоровья принял решение поддержать законопроект. При этом глава комитета Дмитрий Морозов отметил, что вопрос, затронутый в законопроекте, еще необходимо проработать совместно с пациентскими организациями.