Минфин подготовит законопроект об индивидуальном пенсионном капитале

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Минфин России видит для себя задачу представить законопроект об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) на общественное обсуждение в течение одного-двух месяцев, сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев на парламентских слушаниях в Госдуме.

"Мы сейчас видим свою основную задачу — взять себя в руки и написать законопроект (об ИПК — ред.) и представить его в том или ином формате. Пока не могу сказать, будет ли это официальное внесение, раньше предполагалось, что будет официальное внесение в правительство, в новом правительстве дискуссии пока не проходили", — сказал он.

"Я считаю, что мы должны представить на общественное обсуждение законопроект в течение одного-двух месяцев. Я очень хотел бы, чтобы он попал в осеннюю сессию в Госдуму, и было бы идеально, чтобы он в осеннюю сессию был принят", — добавил Моисеев.