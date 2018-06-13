Минфин подготовит законопроект об индивидуальном пенсионном капитале

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Минфин России видит для себя задачу представить законопроект об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) на общественное обсуждение в течение одного-двух месяцев, сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев на парламентских слушаниях в Госдуме.
"Я считаю, что мы должны представить на общественное обсуждение законопроект в течение одного-двух месяцев. Я очень хотел бы, чтобы он попал в осеннюю сессию в Госдуму, и было бы идеально, чтобы он в осеннюю сессию был принят", — добавил Моисеев.