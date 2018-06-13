"Одноклассники" устроили праздничный флешмоб в День России

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В "Одноклассниках" прошел праздничный флешмоб в честь Дня России, сообщает пресс-служба социальной сети.
Двенадцатого июня в стриминговом приложении OK Live пользователи смогли поучаствовать в конкурсе на лучшее исполнении государственного гимна. Флешмоб собрал более 400 роликов и около 25 тысяч просмотров.
Авторы пяти лучших исполнений получат сувениры с государственной символикой России.
"Одноклассники" — одна из крупнейших соцсетей России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Ежемесячно сайт посещают около 71 миллиона человек.