"Одноклассники" устроили праздничный флешмоб в День России

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В "Одноклассниках" прошел праздничный флешмоб в честь Дня России, сообщает пресс-служба социальной сети.

Двенадцатого июня в стриминговом приложении OK Live пользователи смогли поучаствовать в конкурсе на лучшее исполнении государственного гимна. Флешмоб собрал более 400 роликов и около 25 тысяч просмотров.

Авторы пяти лучших исполнений получат сувениры с государственной символикой России.

Пользователи соцсети также получили возможность поздравить своих друзей виртуальным подарком или с помощью хэштега #ДеньРоссии. Посты с праздничным тегом в своих лентах опубликовали более 20 тысяч человек, а подарки отправили более 4,6 миллиона раз.

"Одноклассники" — одна из крупнейших соцсетей России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Ежемесячно сайт посещают около 71 миллиона человек.