Под Нижним Новгородом началась первая смена юнармейского лагеря "Гвардеец"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июн — РИА Новости. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, глава Нижегородской области Глеб Никитин и начальник инженерных войск ВС России Юрий Ставицкий открыли первую смену юнармейского оборонно-спортивного оздоровительного лагеря "Гвардеец" в Кстовском районе Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Шесть лет Нижегородская область принимает у себя юнармейцев, воспитанников кадетских школ и школ-интернатов из семи регионов Приволжского Федерального округа. В этом году в реализации большой программы летнего лагеря "Гвардеец" также принимают участие воспитанники образовательных учреждений Крыма, говорится в сообщении.

"Важно, что лагерь "Гвардеец" работает на базе действующей воинской части, и у ребят есть наставники, которые следят за четкой реализацией программы подготовки. Мы гордимся тем, что лагерь имеет окружной масштаб. К нам приезжают ребята из других регионов ПФО и даже Республики Крым. Нам есть чем поделиться: военно-патриотическое образование в регионе одно из самых сильных в округе", — отметил в ходе открытия смены Никитин, слова которого приводит пресс-служба.

По его словам, этим летом в Нижегородской области пройдет около 30 юнармейских смен. В ряды организации вступили уже больше 4 тысяч юных жителей региона, и это число растет.

В программу смены лагеря "Гвардеец" включены оборонно-спортивные, оздоровительные, культурно-развлекательные мероприятия, соревнования и экскурсионная программа, дополняется в сообщении.

"Программа очень напряженная и насыщенная, но она также дает ребятам возможность отдохнуть. Мне кажется, в этом залог успеха этих лагерей. Очень важно, что после завершения подготовки и прохождения 18-тидневного курса, они чувствуют себя частью большого коллектива, который называется Вооруженные силы РФ, потому что они находятся в реальных боевых частях с реальными офицерами, командирами, работают с реальной боевой техникой и самым современным вооружением", — пояснил Бабич, которого цитирует пресс-служба.

Начальник инженерных войск Вооруженных сил России обратил особое внимание на то, что для многих ребят лагерь становится первой ступенькой к карьере профессионального военного.

"Наша задача — внимание к детям, их развитию, укреплению здоровья и обучение военным навыкам, а также подготовка к службе в Вооруженных Силах. Будет ли он офицером или нет, но он, прежде всего, должен быть здоровым. У нас должна быть здоровая нация", — приводятся в сообщении слова Ставицкого.

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