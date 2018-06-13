Болельщики смогут бесплатно посетить музеи Ростовской области в дни ЧМ-2018

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июн — РИА Новости. Болельщики смогут бесплатно посетить музеи Ростовской области, задействованные в подготовке чемпионата мира по футболу, сообщил журналистам глава региона Василий Голубев.

В среду в Ростове-на-Дону состоялось открытие городского мультимедийного пресс-центра чемпионата мира по футболу 2018 года. В мероприятии принял участие губернатор региона.

По его информации, в дни матчей чемпионата будут работать более 500 коллективов, на различных площадках региона выступят около 5 тысяч исполнителей. Культурно-развлекательную программу подготовили музеи и театры области.

"Мы договорились, что музеи Ростовской области, которые у нас задействованы (в подготовке к чемпионату), в дни ЧМ-2018 будут работать бесплатно. То есть познакомиться с их экспозицией можно будет по предъявлению паспорта болельщика", — сказал губернатор.

Он добавил, что ростовский музыкальный театр также готов принять бесплатно первых 200 болельщиков, которые заранее должны обратиться в кассы театра. Кроме того, во время проведения чемпионата гостям предложат посетить всевозможные экскурсии, посмотреть достопримечательности и познакомиться с потенциалом Ростовской области.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. В Ростове-на-Дону состоятся встречи сборных Бразилии и Швейцарии, Уругвая и Саудовской Аравии, Исландии и Хорватии, Южной Кореи и Мексики, а также пройдет один из матчей 1/8 финала.

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