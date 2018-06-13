Эксперт предложил ввести в школах курс психологии по борьбе с агрессией

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Курсы по обучению детей психологии необходимо ввести в школах с начальных классов для борьбы со школьной агрессией, сообщила на круглом столе по безопасности в школах руководитель отдела клинической психиатрии детского и подросткового возраста ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Сербского" Анна Портнова.
Она добавила, что сейчас ведется обсуждение этой программы с министерством просвещения России.
В последнее время произошло несколько случаев агрессивного поведения школьников в различных российских регионах, самые громкие — драка с поножовщиной в Перми с 15 пострадавшими и нападение на школу в Улан-Удэ с семью пострадавшими. Это подтолкнуло власть к более пристальному анализу происходящего в этой сфере.
Профильное управление по надзору за соблюдением прав несовершеннолетних решили создать в Генпрокуратуре. Как отмечали опрошенные РИА Новости эксперты, в фокусе внимания прокуроров должны оказаться две особо проблемные темы — сексуальное насилие над детьми (в том числе со стороны сверстников) и агрессивное поведение.