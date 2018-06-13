Эксперт предложил ввести в школах курс психологии по борьбе с агрессией

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Курсы по обучению детей психологии необходимо ввести в школах с начальных классов для борьбы со школьной агрессией, сообщила на круглом столе по безопасности в школах руководитель отдела клинической психиатрии детского и подросткового возраста ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Сербского" Анна Портнова.

"Клинические психологи нашего центра подготовили программу по психологии по обучению детей в рамках какого-то курса, например, безопасности жизнедеятельности, начиная с начальных классов. То есть в начальных классах объясняют детям, в том числе и учителям, проблемы каждого возраста: как адаптироваться в школе, какие-то межгрупповые конфликты, что делать, когда тебя обижают, кому жаловаться и так далее",- сказала Портнова.

Она добавила, что сейчас ведется обсуждение этой программы с министерством просвещения России.

В последнее время произошло несколько случаев агрессивного поведения школьников в различных российских регионах, самые громкие — драка с поножовщиной в Перми с 15 пострадавшими и нападение на школу в Улан-Удэ с семью пострадавшими. Это подтолкнуло власть к более пристальному анализу происходящего в этой сфере.

В частности, министерство образования и науки России в феврале анонсировало создание центра координации и развития психологической службы в школах. Предполагается, что такая служба будет, в частности, помогать детям и подросткам в трудных жизненных ситуациях и способствовать предотвращению актов агрессии и суицидов.

Профильное управление по надзору за соблюдением прав несовершеннолетних решили создать в Генпрокуратуре. Как отмечали опрошенные РИА Новости эксперты, в фокусе внимания прокуроров должны оказаться две особо проблемные темы — сексуальное насилие над детьми (в том числе со стороны сверстников) и агрессивное поведение.