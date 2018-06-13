Мировые бренды выбирают Москву для презентации своих новинок

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Компания CHANEL проведет в Москве мировую премьеру новой модели часов CHANEL CODE COCO в черной керамике.

Отмечается, что презентация пройдет в концепт-сторе AIZEL, который уже не в первый раз становится партнером компании.

Так, в прошлом году CHANEL презентовали лимитированную модель часов J12 Mademoiselle только в двух бутиках мира: Colette — в Париже и AIZEL в Москве. При этом в российской столице все экземпляры были распроданы в течение 30 минут, и этот запуск стал одним из самых успешных в мире.

"Премьера CHANEL CODE COCO состоится в России, и мы будем счастливы представить публике столь знаковую модель именно в AIZEL", — заявила основательница бутика Айсель Трудел.