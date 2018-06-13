На Алтае стая лебедей попала в горячее масло и получила ожоги

БАРНАУЛ, 13 июн — РИА Новости. Прокуратура Алтайского кря проверяет информацию о том, как стая лебедей попала в горячее масло на полях и получила ожоги, сообщает в среду пресс-центр ведомства.

По данным ведомства, в региональных СМИ появилась информация о то, что лебеди буквально попали в капкан.

"Организованы проверочные мероприятия по сообщениям граждан о попадании белых лебедей в маслянистую жидкость, в связи с чем, ими потеряна способность летать", — говорится в сообщении.

Как рассказал РИА Новости биолог Алексей Эбель, cтая из 17 лебедей была замечена на прудах Павловского района.

© Фото : Ольга Хопкова Лебедь, пострадавший в результате попадания в горячее масло © Фото : Ольга Хопкова Лебедь, пострадавший в результате попадания в горячее масло

"Вероятней всего, птицы попали в отходы производства подсолнечного масла — рядом находится предприятие по переработке подсолнечника. Так как стояла жара, а масло было горячим и жидким, стая лебедей буквально оказалась в капкане. Местные жители поймали девять птиц и отвезли их в ветклинику, один лебедь погиб. Еще трех птиц нашли позднее орнитологи в районе нефтебазы, их перья пропитаны маслом", — сказал Эбель.

По его словам, птицы получили ожоги на лапах, теперь их придется выхаживать.