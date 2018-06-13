На премию ТЭФИ в этом году подали рекордное количество заявок

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Приём заявок на премию ТЭФИ-2018 завершён, в этом году за высшую телевизионную награду будут бороться порядка 600 проектов — это рекордное с момента существования премии количество заявок, сообщает пресс-служба комитета индустриальных телевизионных премий, который является организатором ТЭФИ.

"Завершен прием заявок на индустриальную телевизионную премию ТЭФИ-2018, присуждаемую за высшие достижения в области телевизионных искусств. В 2018 году подано рекордное с момента существования премии количество заявок. По сравнению с прошлым годом оно увеличилось на 13%. Всего во всех номинациях "Дневного эфира" и "Вечернего прайма" представлено около 600 проектов", — говорится в сообщении.

Организаторы ТЭФИ отметили, что традиционными лидерами по количеству заявок остаются категории "Лучшая актриса телевизионного фильма/сериала" и "Лучший актер телевизионного фильма/сериала". В этом году в этих номинациях было подано по 59 заявок.

В пресс-службе также отметили, что в этом сезоне была утверждена новая система голосования, разработанная специалистами факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ имени Ломоносова. Она предполагает создание расширенного состава жюри. От каждого учредителя представлено по 150 членов судейской коллегии, включая и независимых экспертов.

"Таким образом, жюри состоит из 1050 человек, а не из 70 и 140 как в предыдущие года. Голосование осуществляется онлайн в личных кабинетах. Каждый член жюри выбирает до пяти работ в каждой номинации", — поясняют организаторы премии.

Первый этап голосования пройдет с 3 по 20 сентября.

Торжественная церемония вручения премии пройдет 3 октября в Московском театре мюзикла. Вручение премий в категориях "Дневной эфир" и "Вечерний прайм" состоится в один день.

ТЭФИ — индустриальная телевизионная премия, присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств. Премия была учреждена фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года и в разные годы включала различное количество номинаций. С 2014 года организатором премии является комитет индустриальных телевизионных премий. Победители традиционно награждаются бронзовой статуэткой "Орфей" работы Эрнста Неизвестного.