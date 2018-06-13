Росгидромет разрабатывает сценарии создания метеорологической госкорпорации

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды разрабатывает различные варианты создания метеорологической государственной корпорации, заявил глава Росгидромета Максим Яковенко.

"Мы реформу уже прорабатываем, варианты и стратегию проведения с разными сценариями: есть дополнительные деньги или нет. Реализация с 1 января следующего года под новое бюджетное финансирование", — сказал Яковенко журналистам.

По его словам, к концу месяца Росгидромет внесет в министерство финансов вместе с бюджетом "дорожную карту" развития ведомства, а наиболее оптимальным является формат госкорпорации.

"Мы будем переходить на коммерчески ориентированную основу. Нам есть что предложить потребителю, и за это надо будет платить. То есть мы традиционно оставляем стандартный набор, который будем делать за госзадание, а всё остальное — за дополнительную плату", — добавил Яковенко.