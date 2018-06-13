В Рособрнадзоре рассказали, как прошел ЕГЭ по иностранным языкам

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Устная часть Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по иностранным языкам, которую участники ЕГЭ-2018 сдавали 9 и 13 июня, прошла в рабочем режиме, без технологических сбоев и серьезных нарушений, об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора

"Как и предыдущие экзамены, устная часть ЕГЭ по иностранным языкам прошла в штатном режиме, серьезных сбоев зафиксировано не было. Практически все участники, записавшиеся на письменный экзамен, сдали и устную часть. Устная форма ЕГЭ стабильно востребована среди выпускников", — приводит пресс-служба слова заместителя руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.

Там отметили, что ЕГЭ по иностранному языку проводится по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам. Согласно релизу, раздел "Говорение" был введен в ЕГЭ по иностранным языкам в 2015 году, решение сдавать устную часть экзамена участник принимает добровольно, за выполнение письменной части работы участник ЕГЭ может получить до 80 баллов, устная часть максимально оценивается в 20 баллов.

"Заявления на сдачу устной части ЕГЭ по иностранным языкам подали около 88,5 тысячи человек, из них более 85 тысяч записались на экзамен по английскому языку. На немецкий язык записались 1898 участников, на французский – 1048, на испанский – 184", — говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что установленный минимальный балл на ЕГЭ по иностранному языку составляет 22 балла, сдача двух частей экзамена предусмотрена в отдельные дни, письменный ЕГЭ по иностранным языкам в основной период пройдет 18 июня, результаты ЕГЭ по иностранному языку будут объявлены участникам не позднее 5 июля.