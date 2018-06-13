Власти Забайкалья сочли слишком дорогим тушение пожаров в лесной глубинке

ЧИТА, 13 июн — РИА Новости. Власти Забайкалья отказались от тушения большинства действующих в регионе лесных пожаров (3 тысячи га из 3,1 тысяч) в связи с экономической нецелесообразностью — тушение в труднодоступных районах обойдётся дороже, чем ущерб от огня, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах края.

"Такие пожары действуют в северных районах края — Каларском и Тунгиро-Олёкминском, два самых крупных из которых, более 1,4 гектара каждый — обнаружены 8 и 11 июня и находятся более чем в сотне километров от ближайших населённых пунктов", — уточнил собеседник агентства.

По информации регионального министерства природных ресурсов, причиной возникновения этих пожаров являются грозовые разряды.

"Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Забайкальского края принято решение о приостановке работ по тушению данных лесных пожаров", — говорится в сообщении министерства.

В Забайкалье практически с начала пожароопасного сезона введён режим ЧС, запрещён доступ в леса. Всего, по данным Авиалесоохраны в этом году в регионе зарегистрировано 774 пожара общей площадью 423 тысячи гектаров. В 2017 году на эту дату площадь лесных пожаров была меньше в шесть раз.